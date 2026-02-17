Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale da 20 mln€ come amministratore della Unicusano lui | Dimostrerò la mia innocenza

Stefano Bandecchi, amministratore della Unicusano, rischia un procedimento penale per aver evaso circa 20 milioni di euro. La causa è legata a presunte irregolarità fiscali accumulate negli ultimi anni, che ora saranno oggetto di verifica in tribunale. L'imprenditore, che si dice sereno, ha già annunciato di voler dimostrare la propria innocenza e ha commentato che questa situazione non lo sorprende, poiché se l'aspettava. La prima udienza è fissata per il 4 giugno.

La prima udienza si terrà il 4 giugno. Bandecchi: "Nessuna sorpresa, me lo aspettavo, tutto come previsto. Speriamo di poter dimostrare nel processo la nostra innocenza"