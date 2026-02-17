Steam deck scarsità confermata | cosa significa per i giocatori
Steam Deck ha registrato una carenza di RAM e spazio di archiviazione, causando ritardi nelle consegne ai clienti. La causa principale è l’aumento della domanda e le difficoltà nelle forniture di componenti chiave. Molti utenti segnalano tempi di attesa più lunghi del previsto, soprattutto nelle versioni con maggiore capacità. Questa scarsità sta spingendo alcuni a cercare alternative o a riprogrammare i propri acquisti.
steam deck si presenta oggi al centro di una dinamica di mercato caratterizzata da una carenza di RAM e di spazio di archiviazione. questa situazione provoca esaurimenti diffusi dei modelli e richiama l’attenzione sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate da valve. l’analisi seguente sintetizza le cause, le differenze tra i modelli e le implicazioni per la pianificazione di nuovi dispositivi, offrendo una lettura chiara dei fatti senza attribuire attribuzioni non confermate. steam deck: disponibilità in stock e conferme ufficiali. su diversi mercati, incluso quello degli stati uniti, tutti i modelli del Steam Deck risultano esauriti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Argomenti discussi: La crisi dei componenti fa esaurire Steam Deck nello store ufficiale e Valve non prevede una data per la normalizzazione delle consegne; L’elevata domanda di chip AI distoglie i componenti e causa la mancanza di Steam Deck nel mercato globale.
La scarsità di Steam Deck OLED è dovuta alla crisi della RAM e dei supporti datiValve è intervenuta sulla questione della scarsità di Steam Deck OLED, andato esaurito negli Stati Uniti, spiegando la situazione. Come potete immaginare, i problemi nascono dalla crisi della RAM e de ... msn.com
Valve conferma: Steam Deck è tutto esaurito a causa della crisi dei chipQualche giorno fa vi abbiamo parlato di come Steam Deck abbia fatto registrare il tutto esaurito negli USA e le scorte tardino ad arrivare, sottolineando come la crisi dei chip potrebbe aver colpito ... hdblog.it
Valve conferma: Steam Deck è tutto esaurito a causa della crisi dei chip x.com
