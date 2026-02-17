Steam deck scarsità confermata | cosa significa per i giocatori

Steam Deck ha registrato una carenza di RAM e spazio di archiviazione, causando ritardi nelle consegne ai clienti. La causa principale è l’aumento della domanda e le difficoltà nelle forniture di componenti chiave. Molti utenti segnalano tempi di attesa più lunghi del previsto, soprattutto nelle versioni con maggiore capacità. Questa scarsità sta spingendo alcuni a cercare alternative o a riprogrammare i propri acquisti.

steam deck si presenta oggi al centro di una dinamica di mercato caratterizzata da una carenza di RAM e di spazio di archiviazione. questa situazione provoca esaurimenti diffusi dei modelli e richiama l’attenzione sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate da valve. l’analisi seguente sintetizza le cause, le differenze tra i modelli e le implicazioni per la pianificazione di nuovi dispositivi, offrendo una lettura chiara dei fatti senza attribuire attribuzioni non confermate. steam deck: disponibilità in stock e conferme ufficiali. su diversi mercati, incluso quello degli stati uniti, tutti i modelli del Steam Deck risultano esauriti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Steam Machine avrà un sistema di giochi “Verificati” meno ristrettivo rispetto a Steam DeckValve ha annunciato che Steam Machine introdurrà un sistema di giochi “Verificati” meno restrittivo rispetto a Steam Deck.

Steam deck scorte basse preoccupano i fan per i rialzi dei prezziValve ha annunciato che le scorte di Steam Deck sono in calo, e i fan cominciano a preoccuparsi per i possibili aumenti di prezzo.

