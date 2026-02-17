Star Wars | Le 5 resurrezioni di Darth Maul

Nel 1999, il ritorno di Darth Maul in Star Wars: La Minaccia Fantasma ha sorpreso molti fan, dopo che il personaggio era stato apparentemente ucciso nel primo film. La sua presenza nel nuovo episodio ha acceso discussioni e ha portato a diverse reinterpretazioni della sua figura, anche grazie a nuove scene e gadget che lo hanno rimesso al centro dell’attenzione.

Quando il marketing di Star Wars: La Minaccia Fantasma iniziò a martellare il mondo alla fine degli anni ’90, c’era una sola domanda sulla bocca di tutti: “Chi è quel tizio con le corna e la faccia tatuata?”. La risposta del film fu, paradossalmente, il suo punto di forza: non ci disse quasi nulla. Darth Maul era pura minaccia visiva, poche parole e una double-bladed lightsaber maneggiata con la grazia letale di Ray Park. Poi, il taglio netto di Obi-Wan Kenobi. Fine dei giochi? Nemmeno per sogno. Nel mondo delle IP moderne, se un personaggio funziona, la morte è solo un inconveniente temporaneo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Wars: Le 5 “resurrezioni” di Darth Maul Star Wars: un’ex Padawan di Anakin ha messo i bastoni tra le ruote a Darth Maul (e non è Ahsoka) Un’ex Padawan di Anakin, chiamata Barriss Offee, ha ostacolato le mosse di Darth Maul durante un’ultima battaglia, mettendo in difficoltà il Sith con un’azione inaspettata. Star Wars: tutti gli annunci per il 2026. Da Fate of the Old Republic al prequel di Darth Maul Nel 2025, Lucasfilm ha svelato importanti novità per il franchise di Star Wars, aprendo un nuovo capitolo con numerosi annunci e progetti inediti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutti i film di Star Wars, dal peggiore al migliore; Anteprima Panini Comics Aprile 2026!; Star Wars – Ecco l’anteprima Panini n. 414!; Star Wars: Galactic Racer. Star Wars: le 5 migliori modifiche che George Lucas ha fatto alla sagaNonostante alcuni cambiamenti di George Lucas in Star Wars non siano mai stati particolarmente apprezzati ma all'interno del franchise ci sono parecchi accorgimenti del creatore della saga che sono ... cinema.everyeye.it Star Wars Outlaws: 5 cose da sapere prima di comprare il nuovo videogioco UbisoftLa Standard Edition include solamente il gioco base. Costa 69,99 euro su PC e 79,99 euro su console; La Gold Edition include il gioco base, il Season Pass e tre giorni di Accesso Anticipato. Costa 109 ... everyeye.it Star Wars News Italia facebook