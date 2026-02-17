Stand-up comedy a tre | Comici in Piedi porta sul palco un format fuori dagli schemi

Venerdì 20 febbraio, al Cisim di Lido Adriano, tre comici portano in scena “Comici in Piedi”, uno spettacolo di stand-up comedy che rompe gli schemi tradizionali. Pippo Ricciardi, Antonio Piazza ed Emanuele Tumolo si esibiscono insieme, creando un coinvolgente trio di battute e storie divertenti. La serata promette risate e improvvisazioni, con uno stile originale e senza filtri. La location si riempie di pubblico pronto a divertirsi con le gag e le osservazioni dei comici.

Sul palco del Cisim di Lido Adriano, venerdì 20 febbraio arriva Comici in Piedi, spettacolo di stand-up comedy al plurale con Pippo Ricciardi, Antonio Piazza ed Emanuele Tumolo. Monologhi e momenti corali si intrecciano in un format fuori dagli schemi, che trasforma il palco in un organismo vivente a tre teste. Il collettivo Comici in Piedi è nato quasi nove anni fa arrivando a oltre 500 live. Quello che offrono al pubblico non è solo uno show, ma un rito collettivo di risate. In un ambiente come quello comico sono riusciti ad apportare degli aspetti innovativi e distintivi grazie a esperimenti che col tempo hanno trasformato in un linguaggio da cui tanti stand-up comedian italiani hanno tratto ispirazione, come le sfide di battute a tema e il crowd work a tre.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

