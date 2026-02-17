Stadio Pietralata il traguardo è vicino | a marzo il voto decisivo in Aula

Il Comune di Roma ha approvato il progetto di fattibilità del nuovo stadio di Pietralata, un passo fondamentale che porta il voto decisivo in Aula previsto per marzo. La decisione è arrivata dopo mesi di attesa e tante riunioni tra amministratori e tecnici, con l’obiettivo di avvicinare il sogno di una nuova casa per la Roma alla realtà concreta. Ora, il progetto passa sotto gli occhi dei consiglieri comunali, che dovranno confermarlo definitivamente prima di avviare i lavori.

Il sogno del nuovo stadio della Roma a Pietralata entra nella sua fase più calda e concreta. Dopo la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica avvenuta lo scorso 23 dicembre, la macchina burocratica capitolina ha innestato le marce alte. All'interno della maggioranza guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, il cronoprogramma è ormai scolpito: se i passaggi tecnici rispetteranno le previsioni, il 26 febbraio la delibera riceverà il primo via libera formale in Giunta, propedeutico all'approvazione finale in Aula Giulio Cesare prevista per la seconda settimana di marzo. Un'accelerazione fondamentale che avvicina i Friedkin alla posa della prima pietra di un'opera destinata a cambiare il volto urbanistico del quadrante est della Capitale.