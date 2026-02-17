Sta succedendo qualcosa di grosso | l’allarme sull’AI che preoccupa il mondo del lavoro
L’imprenditore statunitense Matt Shumer ha pubblicato un post che in pochi giorni ha raggiunto milioni di visualizzazioni, avvertendo che l’intelligenza artificiale potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui lavoriamo. La sua preoccupazione nasce dal timore che le nuove tecnologie possano eliminare molte posizioni di lavoro, lasciando senza occupazione migliaia di persone. Shumer sottolinea che le innovazioni in questo settore stanno accelerando rapidamente e che bisogna prepararsi a possibili conseguenze negative.
Il testo, intitolato “Sta succedendo qualcosa di grosso”, descrive uno scenario molto più rapido, radicale e preoccupante rispetto alle analisi che circolano abitualmente. Come ogni previsione, va inserita in un contesto più ampio ed è già stata oggetto di critiche. Tuttavia, intercetta un timore che sta diventando sempre più diffuso anche nel dibattito pubblico generalista. Shumer è il fondatore di una piccola azienda di New York specializzata in software di assistenza alla scrittura basato sull’AI. Il suo intervento è stato pubblicato su X e rientra in quel filone catastrofista che ciclicamente conquista grande attenzione sui social. 🔗 Leggi su Billipop.com
Emergenza influenza in Italia, grosso pericolo per i bambini: cosa sta succedendo
