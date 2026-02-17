L’imprenditore statunitense Matt Shumer ha pubblicato un post che in pochi giorni ha raggiunto milioni di visualizzazioni, avvertendo che l’intelligenza artificiale potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui lavoriamo. La sua preoccupazione nasce dal timore che le nuove tecnologie possano eliminare molte posizioni di lavoro, lasciando senza occupazione migliaia di persone. Shumer sottolinea che le innovazioni in questo settore stanno accelerando rapidamente e che bisogna prepararsi a possibili conseguenze negative.

Il testo, intitolato “Sta succedendo qualcosa di grosso”, descrive uno scenario molto più rapido, radicale e preoccupante rispetto alle analisi che circolano abitualmente. Come ogni previsione, va inserita in un contesto più ampio ed è già stata oggetto di critiche. Tuttavia, intercetta un timore che sta diventando sempre più diffuso anche nel dibattito pubblico generalista. Shumer è il fondatore di una piccola azienda di New York specializzata in software di assistenza alla scrittura basato sull’AI. Il suo intervento è stato pubblicato su X e rientra in quel filone catastrofista che ciclicamente conquista grande attenzione sui social. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - “Sta succedendo qualcosa di grosso”: l’allarme sull’AI che preoccupa il mondo del lavoro

Leggi anche: Salta Mainoo al Napoli? Il quadro preoccupa i tifosi, ecco cosa sta succedendo

Emergenza influenza in Italia, grosso pericolo per i bambini: cosa sta succedendoIn Italia si registra un aumento dei casi di influenza, con particolare attenzione alla situazione a Napoli, dove i Pronto Soccorso sono sotto pressione a causa di un incremento di bambini e adulti affetti da influenza K e complicanze polmonari.

House of Webs | HORROR | Full Movie in English

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.