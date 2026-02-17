Spread Btp-Bund a 62 punti e rendimenti a 3,36% le emissioni per approfittarne
Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si mantiene stabile a 62 punti base, con i rendimenti che salgono al 3,36%. La causa principale è la cautela degli investitori di fronte alle recenti tensioni sui mercati finanziari europei. Questa situazione favorisce le emissioni di titoli di Stato italiani, che gli investitori cercano di sfruttare per ottenere rendimenti più elevati. La giornata si apre con questa situazione, mentre gli operatori monitorano attentamente i prossimi sviluppi.
Rimane sostanzialmente stabile anche in apertura del 17 febbraio lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. Il differenziale si è assestato in mattinata a 62 punti, crescendo di alcuni decimi a causa di un’altra diminuzione dei rendimenti dei titoli di Stato della Germania, ormai ben al di sotto della soglia del 2,80%. Anche la situazione nel resto d’Europa è rimasta sostanzialmente stabile, con spread e rendimenti fermi per Francia e Spagna. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, il Mef emetterà una serie di prodotti finanziari, tra cui anche i nuovi Btp Valore, che permetteranno agli investitori di approfittare della stabilità dei mercati e di rendimenti ancora piuttosto alti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
