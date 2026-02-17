A Castiglion Fiorentino, le Finali Under 14 femminili di pallavolo si sono svolte per onorare Chiara Polidori, dopo che le squadre si sono radunate per ricordarla. Quest’anno, le partite hanno coinvolto giovani atlete di diverse città, riunite per celebrare la sua memoria attraverso il gioco. Un evento che unisce sport e ricordo, creando un momento speciale per tutta la comunità.

Sport, memoria e comunità. Sono queste le finalità che anche quest’anno hanno accompagnato a Castiglion Fiorentino le Finali Under 14 femminili di pallavolo dedicate al ricordo di Chiara Polidori. Un appuntamento che unisce agonismo giovanile e valore sociale, mantenendo viva la memoria di una giovane atleta scomparsa prematuramente e rafforzando, allo stesso tempo, il senso di appartenenza attorno allo sport. Il Memorial Chiara Polidori, giunto alla 18ª edizione e promosso dal Cassero Volley, rappresenta infatti non solo un evento sportivo ma un momento di condivisione per tutta la comunità. "Una giornata che per noi del Cassero Volley rappresenta sempre qualcosa di speciale – spiega Gabriele Iebba, responsabile dell’associazione – è l’occasione per ricordare Chiara e sentirla ancora vicina attraverso ciò che più amava: la pallavolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e memoria. Tutti uniti per Chiara

La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia presenta la mostra

La tragedia dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana ha causato la morte di Chiara Costanzo, giovane italiana, e di altri.

Ethereal Encounters-The Secrets of Precognition with Preston Dennett and Dolly Safran

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.