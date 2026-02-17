Spielberg e Cooper | stop al remake di Bullitt Tensioni creative e visioni divergenti bloccano il progetto
Spielberg e Cooper hanno deciso di interrompere il remake di “Bullitt” a causa di divergenze creative e differenze di visione. La scelta è arrivata dopo settimane di discussioni accese e tentativi di trovare un punto d’incontro, ma alla fine le parti non sono riuscite a trovare un accordo. La produzione rischia ora di essere cancellata, lasciando molti fan del film originale delusi.
Addio al remake di “Bullitt”: la rottura tra Spielberg e Cooper gela Hollywood. Hollywood è scossa da un inatteso stop al progetto di rifacimento del classico poliziesco “Bullitt”. La collaborazione tra il regista Steven Spielberg e l’attore-regista Bradley Cooper è giunta a una conclusione brusca il 17 febbraio 2026, lasciando in sospeso il futuro del film e sollevando interrogativi sulle dinamiche creative dietro le quinte. Un’icona cinematografica e un progetto ambizioso. L’idea di riportare sul grande schermo “Bullitt”, film del 1968 reso celebre dall’interpretazione di Steve McQueen, aveva suscitato grande entusiasmo.🔗 Leggi su Ameve.eu
