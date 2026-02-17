Spielberg e Cooper | stop al remake di Bullitt Tensioni creative e visioni divergenti bloccano il progetto

Spielberg e Cooper hanno deciso di interrompere il remake di “Bullitt” a causa di divergenze creative e differenze di visione. La scelta è arrivata dopo settimane di discussioni accese e tentativi di trovare un punto d’incontro, ma alla fine le parti non sono riuscite a trovare un accordo. La produzione rischia ora di essere cancellata, lasciando molti fan del film originale delusi.

