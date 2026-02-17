Spider-Man 4 | Scorpion torna con Michael Mando anticipazioni sul nuovo film e possibili alleati villain

Michael Mando torna a interpretare Scorpion in Spider-Man 4, causando entusiasmo tra i fan. La conferma arriva da un’immagine trapelata che mostra il personaggio in un’ambientazione urbana, con il suo costume ancora più dettagliato. La scena, ambientata in una zona industriale, suggerisce che il villain avrà un ruolo centrale nel nuovo film con Tom Holland.

Spider-Man: Brand New Day, ecco un primo sguardo a uno dei villain del nuovo film con Tom Holland. L'attesa per il quarto capitolo della saga cinematografica di Spider-Man, "Spider-Man: Brand New Day", si accende con la rivelazione di un'immagine esclusiva: Scorpion, uno dei villain che l'amichevole Spider-Man di Tom Holland dovrà affrontare. Lo scatto è apparso online il 17 febbraio 2026, proveniente dallo store brasiliano Piticas, e ha immediatamente scatenato l'entusiasmo dei fan. Un Volto Già Conosciuto: Michael Mando Torna nei Panni di Scorpion. Michael Mando, già noto al pubblico per il ruolo di Nacho Varga nella serie "Better Call Saul", riprende il personaggio di Mac Gargan, precedentemente apparso in "Spider-Man: Homecoming" del 2017.

Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo ai numerosi villain del film nelle foto leakedLe foto leaked mostrano numerosi villain di Spider-Man: Brand New Day, causando entusiasmo tra i fan in attesa del trailer ufficiale.

