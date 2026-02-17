Speed skating Italia in finale nel team-pursuit | battuta l’Olanda Gli USA risparmiano energie

L’Italia si qualifica per la finale nel team pursuit di short track dopo aver battuto l’Olanda, che aveva dominato le ultime edizioni. La gara si è svolta sul ghiaccio di Cortina, dove gli azzurri hanno dimostrato grande velocità e coordinazione. Gli Stati Uniti, invece, hanno rallentato gli sforzi per conservare energia in vista delle prossime competizioni. La vittoria permette agli italiani di puntare a una medaglia certa nella disciplina.

Arriva la certezza della quarta medaglia per l’Italia nello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nelle semifinali della prova a inseguimento a squadre maschile, il terzetto composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha staccato il biglietto per la finale per l’oro, confermando i pronostici della vigilia. Penultimo atto combattuto contro i Paesi Bassi, che hanno beneficiato dell’innesto di Jorrit Bergsma, affiancato da Chris Huizinga e Stijn van de Bunt. Il cambio di passo degli azzurri è arrivato negli ultimi giri, quando gli olandesi hanno leggermente rallentato, mentre il team pursuit italiano è rimasto pressoché costante. 🔗 Leggi su Oasport.it

