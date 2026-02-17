Speed skating il Canada conferma il titolo olimpico nel team pursuit femminile

Il Canada ha vinto di nuovo l’oro nel team pursuit femminile nello speed skating, confermando il successo di Pechino 2022. La squadra canadese ha dominato la gara, battendo le avversarie con una performance convincente. Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, i Paesi Bassi e il Giappone si sono scambiati le medaglie d’argento e di bronzo rispetto a quattro anni fa, aggiungendo suspense alla competizione.

Come accaduto a Pechino 2022, anche a Milano Cortina 2026 la medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali nel team pursuit femminile dello speed skating va al Canada, mentre rispetto a quattro anni fa si scambiano di posto sugli altri gradini del podio i Paesi Bassi, quest'oggi d'argento, ed il Giappone, di bronzo. Nella finalissima il Canada di Ivanie Blondin, Valerie Maltais ed Isabelle Weidmann conferma il titolo olimpico dopo 4 anni con il crono di 2:55.81, battendo nel duello conclusivo i Paesi Bassi di Joy Beune, Marijke Groenewoud ed Antoinette Rijpma-de Jong, d'argento in 2:56.77, a 0.96 dalle nordamericane.