Speed skating gli azzurri nel team-pursuit sfidano la temibile Olanda e sognano l’ultimo atto con gli USA
Gli azzurri di speed skating si preparano a sfidare l'Olanda nel team pursuit, una gara che potrebbe portarli in finale contro gli Stati Uniti. La squadra italiana punta tutto su questa prova, che rappresenta l’ultima occasione di medaglia nella disciplina ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato medaglie in otto gare individuali, gli atleti italiani si concentrano ora sulla sfida a squadre, che si svolge sulla pista di Cortina.
Dopo otto distanze individuali che hanno assegnato medaglie, arriva il momento dell’unica prova a squadre del pattinaggio di velocità su pista lunga ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. È il giorno del team-pursuit, l’appuntamento che concentra tensione, strategia e spirito di gruppo. Al maschile, gli Stati Uniti vanno a caccia dell’unico titolo che ancora manca nella loro ricca bacheca. Casey Dawson, Emery Lehman ed Ethan Cepuran, soprannominati “Pain Train”, hanno costruito la loro stagione dando priorità assoluta alla prova a squadre, anche a costo di sacrificare le gare individuali. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sfida Olanda e USA
L’Italia si prepara a sfidare Olanda e Stati Uniti nella gara di inseguimento a squadre di speed skating alle Olimpiadi, dopo aver conquistato un buon piazzamento nelle qualifiche.
Speed skating, Italia dietro gli USA nel team pursuit. Ma alle Olimpiadi il format sarà completamente diverso
L’Italia si conferma seconda forza nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating, dietro agli Stati Uniti, che dominano con sei vittorie consecutive.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Speed skating, team-pursuit azzurro chiamato all’appello nei quarti di finale alle Olimpiadi. Pergher per stupire nei 500 metri; Milano Cortina, le gare di oggi: da Moioli allo speed skating, orario e dove vedere gli azzurri; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante; Milano Cortina, le gare di oggi: da Moioli allo speed skating, orario e dove vedere gli azzurri.
Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 17 febbraio, tv, streaming, coppie di partenzaOggi, martedì 17 febbraio, programma particolarmente inteso di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio velocità pista lunga in ... oasport.it
LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sfida Olanda e USACLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle sfide che decideranno il podio dell'inseguimento a ... oasport.it
Italian speed skater Arianna Fontana is the the most decorated short track skater of all time - and she's done it again... Arianna won her first Olympic short-track speed skating medal in 2006, when she was just 15 years old. "I had no idea what was happenin - facebook.com facebook
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 17.03 Pattinaggio di velocità - 500 m donne S. Pergher @fisg_it @milanocortina26 x.com