Gli azzurri di speed skating si preparano a sfidare l'Olanda nel team pursuit, una gara che potrebbe portarli in finale contro gli Stati Uniti. La squadra italiana punta tutto su questa prova, che rappresenta l’ultima occasione di medaglia nella disciplina ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato medaglie in otto gare individuali, gli atleti italiani si concentrano ora sulla sfida a squadre, che si svolge sulla pista di Cortina.

Dopo otto distanze individuali che hanno assegnato medaglie, arriva il momento dell’unica prova a squadre del pattinaggio di velocità su pista lunga ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. È il giorno del team-pursuit, l’appuntamento che concentra tensione, strategia e spirito di gruppo. Al maschile, gli Stati Uniti vanno a caccia dell’unico titolo che ancora manca nella loro ricca bacheca. Casey Dawson, Emery Lehman ed Ethan Cepuran, soprannominati “Pain Train”, hanno costruito la loro stagione dando priorità assoluta alla prova a squadre, anche a costo di sacrificare le gare individuali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, gli azzurri nel team-pursuit sfidano la temibile Olanda e sognano l’ultimo atto con gli USA

L’Italia si prepara a sfidare Olanda e Stati Uniti nella gara di inseguimento a squadre di speed skating alle Olimpiadi, dopo aver conquistato un buon piazzamento nelle qualifiche.

L’Italia si conferma seconda forza nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating, dietro agli Stati Uniti, che dominano con sei vittorie consecutive.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.