Sparatoria a Rogoredo altri 4 indagati

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, accusandoli di favoreggiamento e omissione di soccorso in relazione alla sparatoria a Rogoredo. La vicenda riguarda il caso di Abderrahim Mansouri, colpito da un proiettile durante un controllo antidroga avvenuto il 26 gennaio scorso. I nuovi sospettati sono stati coinvolti perché, secondo le indagini, avrebbero tentato di coprire alcune responsabilità o non aver prestato assistenza tempestiva. La scena si svolse in un quartiere frequentato da molti residenti, alcuni dei quali si mobilitarono subito dopo l’incidente.

18.50 18.25 Annullato ergastolo per Davide Fontana18.00 Rogo Sannazaro, danni per 60-70 milioni17.30 Board Peace,opposizioni:Roma scodinzola16.43 Giochi, Italia oro nello speed skating16.15 Bimbo grave,ma resta in lista trapianto15.30 Bimbo trapiantato,frigo non era a norma15.30 Bimbo trapiantato, frigo non era a norm14.50 Meloni a madre bimbo:"Avrete giustizia" "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso

Sparatoria a Rogoredo,4 agenti indagatiUna sparatoria a Rogoredo ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro agenti della polizia.

Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con “uso legittimo delle armi”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.