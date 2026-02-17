Sparatoria a partita di hockey del liceo | 3 morti e 3 feriti gravi in Rhode Island

Durante una partita di hockey al liceo di Pawtucket, in Rhode Island, il 56enne Robert Dorgan, noto anche come Roberta Esposito, ha aperto il fuoco, causando tre morti e tre feriti gravi. La sparatoria si è svolta nel momento in cui i giovani spettatori erano presenti sugli spalti, lasciando tutti sotto shock.

(Adnkronos) – Sparatoria durante una partita di hockey liceale a Pawtucket, in Rhode Island, dove il 56enne Robert Dorgan – che utilizzava anche il nome Roberta Esposito – ha ucciso due persone e ferito gravemente altre tre prima di togliersi la vita. Esposito era il padre di uno degli atleti presenti al torneo e, secondo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due mortiUn uomo ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Pawtucket, Rhode Island, causando la morte di almeno due persone. Sparatoria nel Rhode Island a una partita di hockey ghiaccio liceale: tre mortiUn uomo di 57 anni, Robert Dorgan, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey nel Rhode Island, causando tre vittime. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Usa, sparatoria in Rhode Island a partita di hockey tra scuole: 2 morti e 3 feriti gravi; Gli spari durante la partita di hockey in Rhode Island, stermina la famiglia e si uccide; Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due morti; Sparatoria in una partita di hockey nel Rhode Island, tre morti. Rhode Island, sparatoria durante una partita di hockey: 3 morti. Il video della tragediaIl drammatico bilancio parla di almeno due morti e tre feriti gravi. La polizia ha riferito che il presunto autore, identificato come Robert K. Dorgan, noto anche come Roberta Esposito, si sarebbe ... tg.la7.it Usa, strage a Rhode Island: tre morti e 4 feriti. Una partita di hockey finisce in tragediaTre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Pawtucket, nel Rhode Island, costa est degli Stati Uniti, durante una partita di hockey su ghiaccio, ripresa in diretta streaming. Un uomo, ... affaritaliani.it Tragedia a Pawtucket, in Rhode Island, dove durante una partita di hockey liceale un uomo di 56 anni ha aperto il fuoco contro familiari, uccidendo l’ex moglie e una figlia adolescente e ferendo gravemente altre tre persone. L’aggressore, identificato come Ro x.com Rhode Island, sparatoria durante una partita di hockey: 3 morti. Il video della tragedia Link nei commenti facebook