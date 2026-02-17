Luciano Spalletti afferma che i suoi giocatori hanno dimostrato di essere uomini prima di diventare una vera squadra. La frase arriva in vista della partita di playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray, e il tecnico si concentra sull’atteggiamento dei suoi calciatori durante gli allenamenti, dove hanno mostrato determinazione e compattezza.

All’orizzonte della sfida di playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray, le dichiarazioni del tecnico juventino si concentrano sull’atteggiamento mentale, sull’unità del gruppo e sulla gestione della pressione in vista di una partita decisiva. Le parole di Luciano Spalletti mostrano una visione chiara sulla responsabilità individuale all’interno di una squadra che deve inserirsi al meglio nel contesto della competizione, mantenendo lucidità e determinazione durante l’incontro. Spalletti descrive un clima di vigilia particolarmente incandescente, con una tensione che permea l’attesa dell’incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Spalletti: «I miei giocatori hanno dimostrato di essere uomini prima di diventare squadra»

