Spalletti deve rinunciare a Osimhen | il sostituto di Vlahovic arriva Serie A

Luciano Spalletti non potrà schierare Osimhen nelle prossime partite a causa di un infortunio. La sua assenza apre una sfida per trovare un sostituto all’altezza, mentre la Juventus si prepara per la stagione estiva 2026, concentrandosi sul rafforzamento dell’attacco. In questo scenario, il nome di Vlahovic resta al centro delle attenzioni, con i dirigenti pronti a valutare possibili alternative.

Nel contesto offensivo della Juventus, la riflessione sul reparto avanzato si fa decisiva in vista della prossima stagione estiva 2026. Il nome di maggiore richiamo resta Victor Osimhen, presentato come Piano A per ridare profondità e cinismo al reparto. Il centravanti nigeriano, attualmente al Galatasaray, sta vivendo una stagione di grande rendimento: tra campionato e Champions League ha totalizzato 22 presenze con 15 gol e 3 assist, consolidando una media realizzativa molto significativa e una capacità di attaccare gli spazi che rientra nelle corde degli allenatori italiani. La dirigenza juventina monitora attentamente la situazione legata alla clausola rescissoria, consapevole che il suo arrivo potrebbe rispondere a un'esigenza tattica precisa, soprattutto dopo l'ultima sfida di Derby d'Italia che ha esposto limiti concreti del reparto.

