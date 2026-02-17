sotto sanremo su raiplay il festival raccontato da anna lou castoldi elisa maino e nicole rossi

Il Festival di Sanremo si arricchisce di una nuova versione online, perché RaiPlay trasmetterà dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 le storie dietro le quinte dello spettacolo. Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi condurranno un programma diverso dal solito, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri su tutto ciò che accade dietro le quinte. La scelta di coinvolgere queste tre influencer punta a coinvolgere un pubblico più giovane, desideroso di scoprire i dettagli nascosti del festival.

Il Festival di Sanremo 2026 è ormai in dirittura d'arrivo e quest'anno, oltre al PrimaFestival e al DopoFestival, in casa Rai hanno deciso di raccontare la kermesse canora in un modo diverso, puntando al linguaggio dei social e della Generazione Z. Da qui nasce l'esperimento di Sotto Sanremo, un programma originale di RaiPlay che, nei giorni più caldi di Sanremo, racconterà il Festival nella sua forma più autentica e imprevedibile, con tre giovani talenti assoluti protagonisti: Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. Cosa succede al di là del palco dell'Ariston? Saranno loro tre a raccontarlo in Sotto Sanremo in esclusiva su RaiPlay dal 23 febbraio al 1 marzo 2026, dal giorno prima dell'inizio del Festival al giorno dopo la sua conclusione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

