Sottencoppa 2026 | a Napoli torna il Carnevale Sonico
A Napoli, il Carnevale 2026 si anima con il ritorno di “Sottencoppa”, un evento che coinvolge la città con parate, concerti e laboratori. La causa è l’obiettivo di riproporre il Carnevale come festa musicale e culturale, portando in strada artisti e gruppi locali. La manifestazione si svolge tra le vie del centro, attirando famiglie e appassionati di musica.
Parate, concerti, performance e laboratori creativi per un Carnevale partenopeo all’insegna della musica e della cultura. Fino al 17 febbraio 2026, in occasione della festa di Carnevale, torna a Napoli “Sottencoppa”, la rassegna partenopea dedicata alla musica, allo spettacolo e alla creatività. Per la sua quarta edizione, il festival, condotto da Giulio Nocera (pittore, attore, autore e regista teatrale), ha avuto inizio a Piazza Mercato per poi spostarsi a Piazza Municipio, con una parata che ha attraversato diverse zone della città. Nei giorni scorsi, artisti e musicisti provenienti da 12 paesi del mondo, oltre che da Napoli e da tutta la Campania, si sono esibiti in spettacoli che pongono al centro la musica nelle sue varie declinazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
