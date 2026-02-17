Sostenibilità Bper aderisce a ‘M’illumino di meno’ anche nel 2026

Bper Banca partecipa anche nel 2026 a ‘M’illumino di meno’ perché vuole sensibilizzare clienti e dipendenti sull’importanza di ridurre i consumi energetici. L’istituto ha deciso di spegnere alcune luci nelle sue filiali e di promuovere iniziative ecologiche, come l’utilizzo di lampadine a basso consumo. La scelta mira a coinvolgere attivamente la comunità in pratiche più sostenibili.

(Adnkronos) – Bper Banca ha aderito anche quest'anno all'iniziativa "M'illumino di meno", la Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita dal Parlamento con la Legge 342022. Per l'occasione, Bper ha spento le insegne del proprio Centro Direzionale di Modena e di 748 filiali sul territorio nazionale, ribadendo il proprio impegno verso la cultura della sostenibilità ambientale e delle tematiche Esg. L'edizione 2026, celebrata il 16 febbraio, ha portato con sé un messaggio innovativo: "M'Illumino di Scienza", un invito a unire il risparmio energetico alla conoscenza scientifica per affrontare la crisi climatica.