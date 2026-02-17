Sora | due giorni senza acqua per manutenzione emergenza infrastrutture e perdite idriche diffuse

A Sora, la mancanza di acqua che durerà due giorni deriva da lavori di manutenzione e da perdite diffuse nelle tubature. La città ha annunciato che l’erogazione si fermerà per permettere interventi urgenti sulle infrastrutture idriche, che negli ultimi mesi hanno causato frequenti rotture e perdite in diverse zone. La situazione ha già portato disagi ai residenti e alle attività commerciali, che dovranno fare a meno dell’acqua per tutto il fine settimana. La decisione si è resa necessaria per riparare le tubature danneggiate e ridurre i rischi di ulteriori perdite.

Sora a Secco: Due Giorni di Disagi Idrici e un'Emergenza Infrastrutturale. Sora, città nel cuore della provincia di Frosinone, si prepara a due giorni di disagi idrici. Dalle 8:00 alle 16:00 di oggi, martedì 17 febbraio 2026, e domani, mercoledì 18 febbraio, diverse zone del centro urbano resteranno senz'acqua a causa di interventi di manutenzione programmati sulla rete idrica. La decisione, comunicata da Acea Ato 5, impatta sulla vita quotidiana di residenti e attività commerciali, evidenziando una fragilità strutturale che affligge l'intera area. Un'Area Circoscritta, un Disagio Diffuso. L'interruzione del servizio idrico interesserà un'area ben definita del centro di Sora, comprendente Piazza Marco Tullio Cicerone, Via Caio Sorano, Via Ivanoe Bonomi, Via Madonna della Stella, Via Molino, Via Pagnanelli, Via Pantano, Via Ruscitto e Via Tombe.