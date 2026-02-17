Sony Svela la Tecnologia per Tracciare l’Influenza dell’IA nella Musica: Una Nuova Era per il Diritto d’Autore. Tokyo, 17 febbraio 2026 – Sony ha annunciato lo sviluppo di una tecnologia rivoluzionaria in grado di identificare le fonti originali utilizzate nella creazione di brani musicali generati dall’intelligenza artificiale. Questo sistema, sviluppato dalla divisione Sony AI, mira a quantificare il contributo di ogni autore nelle composizioni create tramite IA, aprendo la strada a una più equa distribuzione dei compensi per i detentori dei diritti d’autore in un settore in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sony brevetta un sistema per creare dei podcast IA con le voci dei personaggi PlayStationSony ha annunciato di aver depositato un brevetto per un sistema che permette di creare podcast con voci generate dall’intelligenza artificiale, usando le voci dei personaggi di PlayStation.

Sony brevetta il Giocatore Fantasma: l’IA potrebbe intervenire direttamente nel gameplaySony ha depositato un brevetto per un sistema di intelligenza artificiale chiamato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sony svela i nuovi auricolari top di gamma WF-1000XM6: tutti i dettagli e la prova di ascolto; Britney Spears vende il suo catalogo musicale. Duecento milioni per le sue hit più iconiche; Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall’Italia in queste Olimpiadi; Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie alle Olimpiadi – Diretta.

Sony mette a punto un sistema per scovare le fonti nei brani realizzati con IA(Adnkronos) – Sony Group ha messo a punto una tecnologia in grado di esaminare i brani generati dall’intelligenza artificiale per risalire alle fonti originali utilizzate durante la fase di addestrame ... meridiananotizie.it

Così Sony vuole impedire all'IA di rubare musica senza permessoSony sta mettendo a punto delle tecniche in grado di determinare quali brani i modelli IA hanno ascoltato per generare la loro musica, ribaltando i rapporti di forza tra servizi come Suno e Udio e det ... dday.it

Amo la serie #Horizon. Solo che a volte, sembra una di quelle cose belle ma ingombranti, che non sai bene dove mettere: la provi in un angolo, poi in un altro, pensi che sì, è bella, ma che non è che ti convinca del tutto. Ecco, è così che mi immagino Sony con x.com

Un noto meccanico mette in guardia tutti gli automobilisti dal rischio di ustioni:'non aprirlo quando è caldo!' https://auto.everyeye.it/notizie/meccanico-mette-guardia-rischio-ustioni-non-aprirlo-quando-caldo-859443.htmlutm_medium=Social&utm_source=Fa facebook