Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 febbraio 2026 ancora giù Meloni e Schlein Vannacci sorprende tutti
Il sondaggio politico di Tg La7 di oggi, martedì 17 febbraio 2026, rivela che il consenso degli italiani per Meloni e Schlein è in calo, mentre Vannacci sorprende con risultati imprevisti. La ricerca mostra anche come il favore per i partiti più popolari, come Fratelli d’Italia, il Pd, il M5S e la Lega, si stia spostando in modo significativo rispetto alle settimane scorse. Tra i dati più interessanti, spicca la crescita di Vannacci, che si distingue per un consenso inaspettato tra gli intervistati.
Per chi voterebbero gli italiani martedì 17 febbraio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026, in calo Meloni e Schlein, Vannacci fa un buon debutto
Questa sera il sondaggio politico di Tg La7 mostra un calo per Meloni e Schlein.
Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 27 gennaio 2026, Meloni e FdI bene come Schlein e il Pd: giù M5S e FI
Il sondaggio politico di Tg La7 del 27 gennaio 2026 evidenzia un quadro di preferenze degli italiani, con Fratelli d’Italia e Meloni in crescita e in buona posizione, mentre M5S e Forza Italia mostrano segni di diminuzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sondaggio SWG: Futuro Nazionale di Vannacci debutta al 3,3%, Fratelli d’Italia in calo dell'1,2%; Sondaggio Tg La7, il voto oggi: subito effetto Vannacci, i big in calo; Sondaggi SWG per TgLa7: cresce il partito di Vannacci e AVS supera la Lega; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026, in calo Meloni e Schlein, Vannacci fa un buon debutto.
Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di VannacciL'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 evidenzia per la prima volta il sorpasso di Alleanza Verdi e Sinistra sulla Lega di Salvini e la crescita della ... fanpage.it
Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%Fratelli d'Italia cala, frenano anche il Pd e il Movimento 5 Stelle. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si presenta superando il 3% e, secondo i dati, toglie consensi a Fdi e alla Lega. adnkronos.com
Sondaggio politico del 16 febbraio: come andrebbe se si votasse oggi facebook
Sondaggio politico del 16 febbraio: come andrebbe se si votasse oggi x.com