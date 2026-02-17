Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 febbraio 2026 ancora giù Meloni e Schlein Vannacci sorprende tutti

Il sondaggio politico di Tg La7 di oggi, martedì 17 febbraio 2026, rivela che il consenso degli italiani per Meloni e Schlein è in calo, mentre Vannacci sorprende con risultati imprevisti. La ricerca mostra anche come il favore per i partiti più popolari, come Fratelli d’Italia, il Pd, il M5S e la Lega, si stia spostando in modo significativo rispetto alle settimane scorse. Tra i dati più interessanti, spicca la crescita di Vannacci, che si distingue per un consenso inaspettato tra gli intervistati.