Sondaggi sorpasso clamoroso | terremoto Vannacci Cosa succede

Il 16 febbraio, Roberto Vannacci ha scatenato un terremoto nei sondaggi, portando avanti un sorpasso clamoroso. La crescita di Futuro Nazionale, il movimento che lo sostiene, ha sorpreso molti analisti. Aumentano i consensi tra gli elettori, che mostrano un interesse crescente verso questa nuova formazione politica.

Il quadro politico fotografato nella serata del 16 febbraio evidenzia un’accelerazione nei consensi di Futuro Nazionale, il progetto collegato alla figura di Roberto Vannacci. Le più recenti rilevazioni di Swg attribuiscono al movimento il 3,6%, in aumento rispetto alle stime della settimana precedente che lo collocavano sotto la soglia del 3%. La crescita viene registrata mentre, alla Camera, i tre parlamentari della componente hanno mantenuto una linea che ha attirato attenzione: sul decreto Ucraina hanno contestato il provvedimento nel merito, ma non hanno fatto mancare la fiducia al governo sull’invio di armi, esprimendo un voto contrario sul contenuto del testo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

