Sondaggi politici crolla la Lega | sorpassata anche da Avs

Secondo gli ultimi sondaggi, la Lega perde terreno a causa di un calo di consensi tra gli elettori, mentre Verdi e Sinistra guadagnano punti e superano il partito di Salvini. La rilevazione di Swg per TgLa7 mostra un sorpasso importante, con i Verdi e la Sinistra che ottengono risultati più alti rispetto alla Lega, che negli ultimi mesi aveva mantenuto una posizione stabile. Questo cambiamento si riflette in modo evidente sui numeri e mette in discussione la leadership del centrodestra in vista delle prossime elezioni.

Il centrodestra è in affanno, mentre il campo largo recupera. Ma la vera notizia che emerge dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di Swg per il TgLa7, è che Verdi e Sinistra supera la Lega. Dopo l'addio di Roberto Vannacci, il Carroccio continua a perdere consensi, tanto da essere scavalcato dal terzo partito (per voti) del campo largo. Un sorpasso che arriva in una settimana in cui a perdere consensi, oltre alla Lega, è anche Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni è in sofferenza da settimane e torna al di sotto del 30%, dopo aver anche superato abbondantemente il 31%.