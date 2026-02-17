Social media e colloqui | cosa cercano i recruiters sui profili online e come sfruttarli al meglio

Il nome di Marco è diventato virale sui social perché ha condiviso un video che mostra la sua esperienza lavorativa. Questa situazione ha attirato l’attenzione dei recruiter, che ora cercano dettagli sulla sua attività online. Sempre più aziende valutano i profili social per capire meglio le competenze e il carattere dei candidati. Navigare in modo strategico sui social può fare la differenza tra un colloquio e un’occasione persa.

Roma, 17 febbraio 2026 – Una volta inviato il curriculum, il percorso di valutazione di un candidato si arricchisce di una nuova dimensione: quella della presenza sui social media. Ma cosa cercano davvero i datori di lavoro quando analizzano i profili online dei candidati? Una nuova ricerca di?Indeed, il portale numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro, mostra che non si tratta di un esame superficiale, ma di un tentativo di costruire un’immagine più completa e autentica della persona. Il controllo dei social. Quasi tre quarti dei datori di lavoro intervistati (73%) analizza i profili social dei candidati principalmente per approfondire le informazioni già in loro possesso: quasi quattro su dieci?(36,9%)?lo fanno per verificare le qualifiche e le esperienze scritte nel cv.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Corona e Samira Lui tornano sui social, profili riattivati: ora parlano loro, ecco cosa hanno dettoCorona e Samira Lui sono tornati sui social dopo giorni di silenzio.

Leggi anche: Ponti e festività 2026: quali sono e come sfruttarli al meglio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.