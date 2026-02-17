Snowboarder bloccato su un pendio ghiacciato | recuperato con il verricello a Livigno

Nel pomeriggio di oggi, uno snowboarder si è trovato bloccato su un pendio ghiacciato a Livigno a causa di un incidente durante la discesa. La neve scivolosa e le condizioni difficili hanno impedito al giovane di muoversi, spingendolo a chiedere aiuto. I soccorritori sono intervenuti rapidamente con un verricello per recuperarlo, portandolo in salvo.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi nel comprensorio di Livigno, dove uno snowboarder è rimasto bloccato su un pendio ghiacciato, impossibilitato a proseguire in sicurezza. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi: sul posto è arrivato l’elicottero Drago 150 dei vigili del fuoco, che ha provveduto al recupero dell’escursionista mediante manovra al verricello, trasportandolo successivamente in zona sicura. A supporto, a terra, erano presenti i tecnici del Soccorso Alpino (CNSAS). Il recupero è avvenuto quasi in contemporanea con un altro intervento nella stessa area, legato alla valanga staccatasi sul versante del Carosello 3000, fortunatamente senza persone coinvolte.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Bloccati su un pendio ghiacciato: quattro giovani recuperati dai vigili del fuocoGiovedì 1 gennaio, i vigili del fuoco del reparto volo Lombardia sono intervenuti con l’elicottero Drago 166 per soccorrere quattro giovani bloccati su un pendio ghiacciato vicino alla Malga Pozzuolo, a circa 2100 metri di quota sopra Ponte di Legno.

