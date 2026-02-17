Smantellato il traffico di visti dal Bangladesh | quattro condanne

Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia, ha denunciato la rete di traffico di visti dal Bangladesh, portando all’arresto di alcuni coinvolti. La sua denuncia ha messo in luce un sistema di frodi che sfruttava permessi di studio e di lavoro falsificati per facilitare l’ingresso clandestino. La polizia ha smantellato l’organizzazione e condotto quattro persone in manette. Un dettaglio concreto: tra le accuse ci sono anche casi di documenti falsi utilizzati per ottenere permessi di soggiorno irregolari.

C’è voluta la denuncia di un deputato per fermare la mafia dei visti dal Bangladesh. Andrea Di Giuseppe è il parlamentare Fdi eletto all’estero che sin dalla campagna elettorale nella circoscrizione Nord America-Canada ha lanciato la sua offensiva contro l’immigrazione clandestina mascherata da permesso studio e visti di lavoro farlocchi. Il Tribunale di Roma oggi ha dato piena conferma del suo lavoro, con la condanna per due dirigenti della Farnesina e due imprenditori del Bangladesh, Nazrul Islam (condannato a 4 anni e 8 mesi) e Shamim Kazi (4 anni e 2 mesi), con sanzioni per 630.000 euro e confische dirette: erano stati loro a offrire al deputato meloniano membro della Commissione Affari Esteri una tangente da 2 milioni di euro per chiudere un occhio su un traffico di visti turistici o di lavoro, venduti da 7mila fino a 15mila euro l’uno per almeno 88 casi accertati di immigrazione clandestina tramite aziende italiane compiacenti e garantirsi così un’autostrada di visti verso l’area Schengen per migliaia di irregolari, pronti a pagare cifre esorbitanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Visti illegali tra Italia e Bangladesh: arrivano le condanne grazie alla denuncia del deputato Di GiuseppeIl deputato Di Giuseppe ha portato all’attenzione delle autorità il traffico di visti illegali tra Italia e Bangladesh, che ha portato a due condanne penali.

