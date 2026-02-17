Sliding doors a Istanbul | Icardi il grande ex mancato sfida il suo passato

Mauro Icardi arriva a Istanbul per affrontare la Juventus, un match che riaccende ricordi e tensioni passate. La sua presenza nel Galatasaray rappresenta un’occasione di rivincita dopo che il trasferimento in Turchia è stato più volte rimandato a causa di complicazioni contrattuali e questioni di mercato. La partita di questa sera mette in evidenza non solo il suo talento, ma anche le sfide di un passato che non si dimentica facilmente.

Il calcio è un gioco di incastri, momenti e, spesso, di clamorosi rifiuti. Stasera, quando Mauro Icardi guiderà l’attacco del Galatasaray contro la Juventus, molti sguardi si incroceranno con un pizzico di malinconia e qualche “se” di troppo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’universo parallelo in cui l’argentino veste la maglia bianconera è stato a un passo dal diventare realtà durante l’ultima sessione di gennaio. Maurito, desideroso di tornare protagonista in Serie A, avrebbe fatto recapitare un messaggio inequivocabile alla Continassa: «Prendetemi per sei mesi, segno dieci gol e mi guadagno il rinnovo».🔗 Leggi su Serieagoal.it

Nella sfida tra Bologna e Juventus, il confronto tra ex obiettivi e protagonisti di passato e presente si fa sentire.

