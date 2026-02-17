Situazione drammatica | i sindaci pronti a chiedere lo stato di calamità

I sindaci di Oria e Torre Santa Susanna, Cosimo Ferretti e Michele Saccomanno, hanno deciso di chiedere lo stato di calamità dopo che una tromba d’aria ha distrutto le zone. La tempesta ha causato danni alle abitazioni e alle attività agricole, lasciando molte famiglie senza acqua né elettricità. L’evento si è verificato nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, portando via alberi, tetti e automobili.

I primi cittadini di Oria e Torre Santa Susanna fanno un primo resoconto dei danni provocati dalla tromba d'aria: "Un vero e proprio disastro" ORIATORRE SANTA SUSANNA – I sindaci di Oria, Cosimo Ferretti, e Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, chiedono aiuto, a seguito della tromba d'aria che la scorsa notte (martedì 17 febbraio) ha devastato i due territori. La stima dei danni è in via di quantificazione. Pochi dubbi sul fatto che sarà attivata la procedura per la richiesta dello stato di calamità. Le attività più colpite sono quelle economiche. Non si contano i capannoni industriali divelti, oltre ai muri di aziende agricole abbattuti.

Sicurezza, sindaci uniti nella richiesta di un patto nazionale. Ferdinandi: "Insieme per chiedere sostegno allo Stato"

I sindaci dei capoluoghi italiani si sono riuniti per chiedere un patto nazionale sulla sicurezza urbana, sottolineando l'importanza di risorse adeguate e di un sostegno concreto da parte dello Stato.

Tari, in Puglia rischio di “situazione drammatica”: il sindaco di Barletta scrive al presidente della Regione Cannito a Decaro: coraggio, chiuda il ciclo dei rifiuti altrimenti sarà una questione insostenibile per sindaci e cittadini

Il Comune di Barletta, attraverso una lettera del sindaco Cosimo Cannito, ha evidenziato le criticità legate alla gestione della TARI in Puglia.

