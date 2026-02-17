Situazione drammatica | i sindaci pronti a chiedere lo stato di calamità

I sindaci di Oria e Torre Santa Susanna, Cosimo Ferretti e Michele Saccomanno, hanno deciso di chiedere lo stato di calamità dopo che una tromba d’aria ha distrutto le zone. La tempesta ha causato danni alle abitazioni e alle attività agricole, lasciando molte famiglie senza acqua né elettricità. L’evento si è verificato nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, portando via alberi, tetti e automobili.