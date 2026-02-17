Situazione Cuba oggi nella morsa di Trump col blocco carburante | Nazione fallita quanti italiani ci sono

Il blocco di carburante imposto dagli Stati Uniti ha causato un grave peggioramento a Cuba, portando il sistema sanitario sull'orlo del collasso. La carenza di benzina limita le ambulanze e i trasporti di emergenza, mettendo a rischio la vita dei pazienti. Da mesi, le autorità cubane cercano di trovare soluzioni per far fronte alla penuria, mentre le scorte di carburante si assottigliano rapidamente. Inoltre, molte imprese locali hanno sospeso le attività a causa della mancanza di energia.

Il blocco del carburante deciso da Trump ha peggiorato drasticamente la situazione a Cuba. Sull'isola sono a rischio i servizi essenziali a causa della mancanza di petrolio, diventata grave dopo lo stop alle esportazioni dal Venezuela imposto dagli Usa. Trump ha parlato di negoziati in corso con e ha definito Cuba "un Paese fallito". Sull'isola sono presenti anche numerosi cittadini italiani. Blocco carburante a Cuba, la situazione della sanità Perché Trump ha imposto il blocco delle forniture energetiche È sicuro andare a Cuba in questo momento? Quanti sono gli italiani a Cuba Blocco carburante a Cuba, la situazione della sanità Il governo di Cuba ha lanciato un allarme sanitario, affermando che oltre 32mila donne incinte sono a rischio come conseguenza diretta del blocco energetico imposto dagli Usa.

