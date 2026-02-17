Sionista fino a midollo È bufera sul telecronista svizzero che ha attaccato l’atleta israeliano Edelman
Il telecronista svizzero Stefan Renna ha suscitato polemiche alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo aver definito l’atleta israeliano Edelman “sionista fino al midollo”. Durante la diretta di bob, Renna ha commentato con toni duri, attirando l’attenzione dei telespettatori e dei media. La frase ha scatenato reazioni contrastanti sui social e tra gli organizzatori, che hanno già annunciato verifiche sul suo comportamento.
“Sionista fino al midollo”. È bufera alle Olimpiadi di Milano-Cortina per le parole del commentatore svizzero Stefan Renna all’indirizzo del team israeliano durante la diretta di bob. Il telecronista ha accusato l’atleta Adam Edelman di sostenere il “genocidio a Gaza”. Lo ha definito “antisionista fino al midollo”, citando alcune dichiarazioni del bobbista sui social media. E dicendo che avrebbe dovuto essere escluso dai Giochi come i russi. Milano-Cortina, bufera sul radiocronista svizzero di Rts. Il commento ha superato ben presto i confini svizzeri. La clip condivisa dal web ha fatto il giro del mondo diventando virale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
