sinner non inciampa su machac jannik domani incontra popyrin

di Massimo Selleri Jannik Sinner torna ad essere quello che avevamo lasciato a Melbourne prima che Novak Djokovic lo eliminasse nella semifinale dell’Australian Open e, così, ieri pomeriggio a Doha l’altoatesino ha sconfitto per 6-1 6-4 Thomas Machac, numero 31 al mondo. L’esito nel match non è mai stato in discussione, anche quando il ceco ha cercato aumentare la velocità e la potenza dei suoi colpi per uscire dall’angolo. Per le emozioni che evoca nella mente il verbo dominare è fuori dal vocabolario di Jannilk che, anche a fine partita, cerca di spegnere con le parole quelli che lui evidentemente ritiene essere dei facili entusiasmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

