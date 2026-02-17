Sinner non inciampa su Machac Jannik domani incontra Popyrin

Jannik Sinner ha vinto contro Machac a Doha, una vittoria che gli permette di proseguire il torneo senza problemi. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1 6-4 in favore del tennista italiano, che ha mostrato un gioco solido e deciso. Domani Sinner affronterà Popyrin nel prossimo turno, cercando di continuare la sua striscia positiva.

di Massimo Selleri Jannik Sinner torna ad essere quello che avevamo lasciato a Melbourne prima che Novak Djokovic lo eliminasse nella semifinale dell’Australian Open e, così, ieri pomeriggio a Doha l’altoatesino ha sconfitto per 6-1 6-4 Thomas Machac, numero 31 al mondo. L’esito nel match non è mai stato in discussione, anche quando il ceco ha cercato aumentare la velocità e la potenza dei suoi colpi per uscire dall’angolo. Per le emozioni che evoca nella mente il verbo dominare è fuori dal vocabolario di Jannilk che, anche a fine partita, cerca di spegnere con le parole quelli che lui evidentemente ritiene essere dei facili entusiasmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner non inciampa su Machac. Jannik domani incontra Popyrin Sinner, tutto facile al rientro Battuto Machac e ora trova Popyrin Jannik Sinner ha ripreso a giocare a Doha dopo aver sconfitto facilmente Thomas Machac, una vittoria che gli permette di affrontare ora Popyrin nel prossimo turno. Jannik Sinner ritrova Popyrin a Doha: i precedenti sono in parità Jannik Sinner affronta Popyrin a Doha perché i due si sono già incontrati in passato, con un risultato in parità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sinner non inciampa su Machac. Jannik domani incontra Popyrin. Tennis, a Doha esordio senza difficoltà per ilcampione altoatesino che si impone per 6-1, 6-4. In campo mi sentivo bene». Sinner non inciampa su Machac. Domani incontra PopyrinJannik Sinner torna ad essere quello che avevamo lasciato a Melbourne prima che Novak Djokovic lo eliminasse nella semifinale ... sport.quotidiano.net Sinner inciampa a Melbourne e il numero 1 si allontana: il ranking cambia volto dopo gli Australian Open. La semifinale persa agli Australian Open 2026 pesa tantissimo per Jannik Sinner, non solo dal punto di vista emotivo ma soprattutto nella classifica At facebook