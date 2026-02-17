Jannik Sinner ha partecipato a una sessione di pesca nel Golfo Persico, un’esperienza mai fatta prima per lui, causata dalla sua voglia di staccare dalla routine del tennis. Con lui c’erano anche Carlos Alcaraz, Andrey Rublev e Daniil Medvedev, tutti pronti a condividere un pomeriggio diverso dal solito. Sinner ha commentato: «È la prima volta che provo a pescare in mare aperto», mentre l’intera squadra si godeva il sole e il mare cristallino.

Roma, 17 febbraio 2026 - Metti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Andrey Rublev e Daniil Medvedev insieme e non ottieni un torneo di tennis, ma una spedizione di pesa tra amici. Sì perché le teste di serie del torneo Atp 500 di Doha sono state invitate a pescare nella acque del Golfo Persico vicino a Doha, tutto mostrato in un video. E se dopo lo sci ha scoperto di essere un campione di tennis, la pesca potrebbe essere per Sinner il prossimo traguardo da conquistare, infatti l'altoatesino, benché fosse la prima volta che pescava, ha confessato, ha tirato su un bel pescione. Il primo a pescare però è stato Medvedev, seguito dall'altoatesino e da Alcaraz, l'ultimo Rublev, che ha scherzato fingendo che la preda fosse così scatenata da faticare a tenerla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, Alcaraz, Rublev e Medvedev a pesca insieme nel Golfo Persico. Jannik subito centro: “E’ la prima volta”

Sinner-Alcaraz per la prima volta nel 2026: dove e quando vedere la sfidaNel 2026, Sinner e Alcaraz si sfideranno per la prima volta, prima degli Australian Open.

Sinner, Alcaraz scappa nel ranking: perché la sconfitta di Jannik complica la corsa al primo posto (difficile prima di Roma): la classifica AtpJannik Sinner ha perso contro Djokovic in semifinale agli Australian Open e la sua corsa al numero uno si complica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.