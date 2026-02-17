Sinner Alcaraz Rublev e Medvedev a pesca insieme nel Golfo Persico Jannik subito centro | E’ la prima volta
Jannik Sinner ha partecipato a una sessione di pesca nel Golfo Persico, un’esperienza mai fatta prima per lui, causata dalla sua voglia di staccare dalla routine del tennis. Con lui c’erano anche Carlos Alcaraz, Andrey Rublev e Daniil Medvedev, tutti pronti a condividere un pomeriggio diverso dal solito. Sinner ha commentato: «È la prima volta che provo a pescare in mare aperto», mentre l’intera squadra si godeva il sole e il mare cristallino.
Roma, 17 febbraio 2026 - Metti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Andrey Rublev e Daniil Medvedev insieme e non ottieni un torneo di tennis, ma una spedizione di pesa tra amici. Sì perché le teste di serie del torneo Atp 500 di Doha sono state invitate a pescare nella acque del Golfo Persico vicino a Doha, tutto mostrato in un video. E se dopo lo sci ha scoperto di essere un campione di tennis, la pesca potrebbe essere per Sinner il prossimo traguardo da conquistare, infatti l'altoatesino, benché fosse la prima volta che pescava, ha confessato, ha tirato su un bel pescione. Il primo a pescare però è stato Medvedev, seguito dall'altoatesino e da Alcaraz, l'ultimo Rublev, che ha scherzato fingendo che la preda fosse così scatenata da faticare a tenerla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
