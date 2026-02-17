Sindaci toscani in assemblea a Palazzo Vecchio Giani | Credo nella Toscana dei Comuni

I sindaci toscani si sono riuniti a Firenze per discutere delle sfide legate al bilancio comunale. La riunione si è svolta a Palazzo Vecchio, dove i primi cittadini hanno analizzato le problematiche legate ai fondi e alle risorse disponibili. Giani ha partecipato all’incontro e ha affermato di credere nella forza dei Comuni toscani, sottolineando l’importanza di collaborare per affrontare le difficoltà attuali. Durante l’assemblea, alcuni sindaci hanno portato esempi concreti di progetti avviati nelle loro città, come interventi di riqualificazione urbana e iniziative sociali.

FIRENZE – Sindache e sindaci toscani in assemblea a Firenze. A Palazzo Vecchio per 'Prospettive Comuni' martedì 17 febbraio, l'iniziativa Anci Toscana in collaborazione con la Città di Firenze. Anci Toscana, presidente Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi. Vicepresidenti i sindaci Francesco Ferrari, Piombino, Alessandro Ghinelli, Arezzo, e Nicola Armentano, consigliere comunale Firenze. Ghinelli fresco di nomina presidente della Commissione permanente 'Politiche Comunitarie e Internazionali'. Direttore Anci Toscana Simone Gheri. Nella foto, Susanna Cenni (Foto Fb Anci Toscana) I saluti di Sara Funaro, sindaca di Firenze, e di Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale della Toscana.