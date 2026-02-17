Simulazione Bastoni ne parlano anche in Norvegia | Ora il ‘truffatore’ arriva allo stadio di Aspmyra
Il caso Bastoni, legato alla simulazione durante il derby d’Italia, ha attirato l’attenzione anche in Norvegia, dove i media ne discutono come di un episodio controverso. In particolare, in Aspmyra, lo stadio di Bodo, si parla ora di come l’attaccante dell’Inter abbia accusato un fallo che molti considerano simulato. La vicenda ha acceso un dibattito tra tifosi e analisti sportivi, che cercano di capire se l’episodio abbia influenzato il risultato della partita.
Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Inter, Chivu ha spazzato via ogni scetticismo! I numeri non mentono, il bilancio è impressionante Como, parla Fabregas: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia» Open Var, De Marco analizza: «Bastoni? Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva stare. Sul protocollo riguardante il doppio giallo» Infortunati Bologna, buone notizie dall’infermeria! Due rientri fondamentali per Italiano Infortunio Rrahmani, dal Kosovo spaventano: a rischio i playoff dei Mondiali a marzo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Caso Bastoni, parla Adani: “La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto”Lele Adani ha commentato la simulazione di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che anche un arbitro impeccabile faticherà a distinguere un episodio simulato da un fallo reale.
Simulazione Bastoni, deve essere convocato in nazionale? Spalletti è netto e manda un messaggio anche a GattusoLuciano Bastoni ha simulato un fallo durante l’ultima partita, e questa azione ha scatenato un acceso dibattito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Simulazioni? Voglio ricordare quanto successe con Cuadrado; Bastoni e la moglie chiudono i commenti social: insulti e minacce terribili dopo il rosso di Kalulu; Moratti: Bastoni? Una simulazione entusiasta. La Juventus che fa la vittima è un fatto nuovo; Marotta: Bastoni oggetto di ingiusta gogna mediatica. Con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni.
LIVE Alle 17.15 Bastoni in conferenza: il difensore parlerà di Bodø e... della simulazioneAlla vigilia della sfida di Champions League sul campo dei norvegesi, il giocatore nerazzurro commenterà per la prima volta la simulazione avvenuta durante la partita contra la Juve e tanto discussa n ... gazzetta.it
Alessandro Bastoni nella bufera dopo il caso simulazione: sostegno di Chivu e Marotta, chiusi i commenti socialAlessandro Bastoni nella bufera dopo il caso simulazione: sostegno di Chivu e Marotta, chiusi i commenti social Il nome di Alessandro Bastoni è finito al centro delle ... tuttojuve.com
La Grande Simulazione: Marotta simula di essere dirigente, Gravina di esistere, Bastoni di essere un giocatore, Chivu (), La Penna di arbitrare, Rocchi di gestire (La Russa, Sala ecc) Ovvio sanzionare l’unico serio: #Kalulu Giusto! La serietà nel calcio va x.com
Simulazione Bastoni La decisione del Giudice Sportivo facebook