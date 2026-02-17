Il caso Bastoni, legato alla simulazione durante il derby d’Italia, ha attirato l’attenzione anche in Norvegia, dove i media ne discutono come di un episodio controverso. In particolare, in Aspmyra, lo stadio di Bodo, si parla ora di come l’attaccante dell’Inter abbia accusato un fallo che molti considerano simulato. La vicenda ha acceso un dibattito tra tifosi e analisti sportivi, che cercano di capire se l’episodio abbia influenzato il risultato della partita.

Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Inter, Chivu ha spazzato via ogni scetticismo! I numeri non mentono, il bilancio è impressionante Como, parla Fabregas: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia» Open Var, De Marco analizza: «Bastoni? Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva stare. Sul protocollo riguardante il doppio giallo» Infortunati Bologna, buone notizie dall’infermeria! Due rientri fondamentali per Italiano Infortunio Rrahmani, dal Kosovo spaventano: a rischio i playoff dei Mondiali a marzo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Simulazione Bastoni, ne parlano anche in Norvegia: «Ora il ‘truffatore’ arriva allo stadio di Aspmyra»

Caso Bastoni, parla Adani: “La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto”Lele Adani ha commentato la simulazione di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che anche un arbitro impeccabile faticherà a distinguere un episodio simulato da un fallo reale.

Simulazione Bastoni, deve essere convocato in nazionale? Spalletti è netto e manda un messaggio anche a GattusoLuciano Bastoni ha simulato un fallo durante l’ultima partita, e questa azione ha scatenato un acceso dibattito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.