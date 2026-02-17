Simulazione Bastoni | la truffa arriva allo stadio di Aspmyra notizia di rilievo anche in Norvegia

A Aspmyra, in Norvegia, si scopre che la truffa legata alla simulazione di Bastoni si è diffusa, attirando l’attenzione dei media locali. La notizia emerge dopo che le immagini hanno mostrato un dettaglio chiave che mette in discussione la versione ufficiale. La vicenda ha già suscitato interesse tra gli appassionati di calcio, che seguono con attenzione gli sviluppi.

Le controversie e le polemiche legate all’episodio fra Bastoni e Kalulu durante il recente confronto tra Inter e Juventus, risultato decisivo per l’esito del derby, hanno suscitato un'eco oltre i confini nazionali. La vicenda ha generato discussioni anche in contesti sportivi e mediatici al di fuori dell’Italia, portando l’attenzione su uno degli episodi più discussi della stagione calcistica. In particolare, l’attenzione è stata catturata da un portale norvegese, an.no, che ha dedicato un approfondimento dettagliato all’episodio, titolandolo con toni forti: “Arriva il ‘truffatore’”. Il focus del testo riguarda la provocatoria esultanza di Bastoni e la discussione sul comportamento delle squadre italiane in contesti competitivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

