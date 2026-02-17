Simulazione Bastoni | la truffa arriva allo stadio di Aspmyra notizia di rilievo anche in Norvegia
A Aspmyra, in Norvegia, si scopre che la truffa legata alla simulazione di Bastoni si è diffusa, attirando l’attenzione dei media locali. La notizia emerge dopo che le immagini hanno mostrato un dettaglio chiave che mette in discussione la versione ufficiale. La vicenda ha già suscitato interesse tra gli appassionati di calcio, che seguono con attenzione gli sviluppi.
Le controversie e le polemiche legate all’episodio fra Bastoni e Kalulu durante il recente confronto tra Inter e Juventus, risultato decisivo per l’esito del derby, hanno suscitato un'eco oltre i confini nazionali. La vicenda ha generato discussioni anche in contesti sportivi e mediatici al di fuori dell’Italia, portando l’attenzione su uno degli episodi più discussi della stagione calcistica. In particolare, l’attenzione è stata catturata da un portale norvegese, an.no, che ha dedicato un approfondimento dettagliato all’episodio, titolandolo con toni forti: “Arriva il ‘truffatore’”. Il focus del testo riguarda la provocatoria esultanza di Bastoni e la discussione sul comportamento delle squadre italiane in contesti competitivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Simulazione Bastoni, ne parlano anche in Norvegia: «Ora il ‘truffatore’ arriva allo stadio di Aspmyra»Il caso Bastoni, legato alla simulazione durante il derby d’Italia, ha attirato l’attenzione anche in Norvegia, dove i media ne discutono come di un episodio controverso.
Bastoni escluso dalla Nazionale? Arriva la decisione di Gattuso dopo la simulazione in Inter Juve: la motivazioneGiorgio Bastoni non è stato convocato in Nazionale dopo aver simulato un fallo nel derby tra Inter e Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fabbroni: La simulazione di Bastoni è vergognosa. Rrahmani? Ho un timore; Rocchi attacca Bastoni | La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione chiara Cercano in tutti modi di fregarci.
Moratti: Bastoni ha commesso simulazione 'entusiasta'. La Juve fa la vittimaBastoni ha commesso una simulazione 'entusiasta'. Ora è in mezzo a una bufera, povero ragazzo. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, commenta così l'episodio che ha segnato la sfida Inter-Juven ... adnkronos.com
Simulazione Bastoni, il difensore dell’Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva: cosa rischiaSimulazione Bastoni, il difensore a rischio stangata dopo l’episodio contro la Juve? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva Il polverone alzato dal vibrante Derby d’Italia non accenn ... calcionews24.com
La Grande Simulazione: Marotta simula di essere dirigente, Gravina di esistere, Bastoni di essere un giocatore, Chivu (), La Penna di arbitrare, Rocchi di gestire (La Russa, Sala ecc) Ovvio sanzionare l’unico serio: #Kalulu Giusto! La serietà nel calcio va x.com
Simulazione Bastoni La decisione del Giudice Sportivo facebook