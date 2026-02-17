Sila crotonese | sport gusto e cani da slitta per un nuovo modello turistico invernale

🔊 Ascolta la notizia

A San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila crotonese, si svolge l’evento Dog on the Snow, che porta sport, sapori e cani da slitta per rilanciare il turismo invernale. La manifestazione attira appassionati da tutta la regione, offrendo spettacoli di sled dog e assaggi di prodotti tipici locali. Questa iniziativa mira a creare un nuovo modello di vacanza, puntando sulla natura e sull’avventura.

Dog on the Snow: La Sila crotonese sfida l’inverno con sport, gusto e un nuovo modello turistico. San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila crotonese, ha ospitato un evento che punta a riscrivere il futuro del turismo montano calabrese. “Dog on the Snow”, una due giorni dedicata agli sport sulla neve e alla valorizzazione del territorio, ha combinato esibizioni di sleddog, dog trekking e degustazioni di prodotti tipici, attirando un pubblico numeroso e aprendo nuove prospettive per un’area che mira a superare la stagionalità del turismo. Un progetto ambizioso per rilanciare la montagna calabrese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

