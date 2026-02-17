Sigma Olomuc-Losanna Conference League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

La partita tra Sigma Olomouc e Losanna, in programma il 19 febbraio alle 18:45, è stata decisa dai recenti risultati delle due squadre nei rispettivi campionati. La Sigma ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato, mentre il Losanna ha subito tre sconfitte consecutive. Entrambe le formazioni cercano di rilanciarsi in questa fase dei playoff di Conference League. La sfida si svolgerà allo stadio locale, davanti a un pubblico di tifosi desiderosi di vedere un risultato positivo.

Tra i match dei playoff di UEFA Conference League si gioca anche quello tra Sigma Olomouc e Losanna, due formazioni non considerate di spicco in questo torneo. La gara d'andata va in scena in casa dei cechi all'Andruv Stadium e può essere già decisiva per la qualificazione agli ottavi. Il Sigma è rientrato nelle 24. Il match tra Sigma Olomouc e Losanna si gioca il 19 febbraio 2026 alle 18:45, in una sfida dei playoff di Conference League. Pronostico Sigma Olomouc-Losanna: lo scarto sarà minimo. Se il Sigma Olomouc ha comunque un bilancio importante contro squadre svizzere – tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte – quello degli ospiti contro formazioni della Repubblica Ceca è decisamente ... Sfuggito per un soffio l'accesso diretto agli ottavi di Conference League, il Losanna dovrà passare dalla doppia sfida contro il Sigma Olomuc (24o nella fase campionato).