Sicurezza nuovo scaricabarile del Governo
Greta Passanese, segretaria del Pd di Cesenatico, denuncia che il governo si sta spostando la responsabilità sulla sicurezza. La politica nazionale scarica le colpe sui sindaci, mentre i problemi restano irrisolti. Nei quartieri si percepisce un aumento dei casi di vandalismo e spaccio, ma le soluzioni sembrano lontane.
Sul tema della sicurezza, la segretaria del Pd di Cesenatico, Greta Passanese, interviene in specifico su un argomento per il quale a suo avviso occorre fare chiarezza. "Negli ultimi anni – dice –, l’Amministrazione ha investito per potenziare i servizi della Polizia locale, con 50mila euro per la nuova centrale operativa in cui è possibile coordinare la videosorveglianza del territorio, e 150mila euro per nuovi mezzi e assunzioni, potenziando i controlli con una copertura nei fine settimana estivi fino alle 3 di notte. A livello provinciale, il Comune di Cesenatico ha il più alto rapporto tra agenti e abitanti, 40 per 26. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sicurezza,Schlein:scaricabarile governo
Il segretario del Pd, Elly Schlein, non le manda a dire al governo.
**Sicurezza: Schlein, 'è fallimento governo Meloni, no a scaricabarile su nostri sindaci'**
La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente il governo Meloni sulla gestione della sicurezza.
