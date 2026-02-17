Sicurezza farmaci Ema raccomanda ritiro in tutta la Ue degli antiparassitari con levamizolo

L’Ema ha deciso di richiamare in tutta l’Unione Europea i medicinali con levamisolo, dopo aver riscontrato rischi seri per la salute. La decisione arriva dopo studi che hanno evidenziato possibili danni neurologici gravi, legati all’uso di questo principio attivo. Recentemente, sono stati segnalati casi di effetti collaterali nei pazienti che assumevano farmaci contenenti levamisolo. La misura interessa anche alcuni farmaci usati contro le infezioni parassitarie, molto diffusi in alcuni paesi dell’UE.

Allarme Farmaci: L’Ema Raccomanda il Ritiro del Levamisolo, Rischio Neurologico Grave in Ue. L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato il ritiro in tutta l’Unione Europea dei medicinali contenenti levamisolo, un principio attivo utilizzato per trattare alcune infezioni parassitarie. La decisione, comunicata il 16 febbraio 2026, è motivata dalla scoperta di un legame tra l’uso del farmaco e lo sviluppo di una grave condizione neurologica, la leucoencefalopatia, i cui rischi superano i benefici terapeutici. Una Revisione Approfondita e un Rischio Inaccettabile. La raccomandazione dell’Ema segue un’attenta revisione della sicurezza del levamisolo condotta dal Comitato per la sicurezza (Prac).🔗 Leggi su Ameve.eu

