Sicilia lavoro via libera della giunta alla decontribuzione | 600 milioni per nuove assunzioni stabili

La giunta regionale della Sicilia ha approvato i decreti attuativi necessari per attivare i fondi di 600 milioni di euro destinati alle nuove assunzioni stabili, un passo che permette di avviare concretamente le agevolazioni in tutta l’isola. La decisione arriva mentre il governo di Renato Schifani ha dato il via libera ai decreti che rendono operativi gli incentivi previsti dalla legge di Stabilità 2026-2028, assicurando così maggiore sostegno alle aziende che assumono a tempo indeterminato. La misura, che si estende fino al 2028, mira a favorire la crescita occupazionale e a ridurre la precarietà nel mercato del

Il governo guidato da Renato Schifani ha dato il via libera ai due decreti attuativi che rendono operative le misure di incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato previste dalla legge di Stabilità 2026-2028. Il piano mette sul tavolo 600 milioni di euro in tre anni, destinati a sostenere imprese e professionisti che sceglieranno di ampliare il proprio organico con contratti stabili. La gestione degli interventi sarà affidata a Irfis, che curerà l'erogazione dei contributi a fondo perduto per le assunzioni effettuate dall'entrata in vigore della norma.