Sicilia | enti locali riformati parità di genere in arrivo ma restano dubbi su sindaci e consigliere supplenti
L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una riforma degli enti locali, causando un cambiamento nelle regole di rappresentanza di genere. La legge introduce quote rosa nelle giunte dei comuni più grandi, ma non affronta ancora i problemi relativi ai sindaci che vogliono candidarsi per un terzo mandato e alla figura del consigliere supplente. Un dettaglio concreto riguarda l’obbligo di rispettare una percentuale minima di donne nelle giunte, che potrebbe influenzare le future composizioni degli organi politici locali.
Sicilia: Ars approva la riforma degli enti locali tra quote rosa e nodi irrisolti. L’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera al disegno di legge sugli enti locali, introducendo la parità di genere nelle giunte dei comuni più popolosi ma lasciando in sospeso questioni cruciali come il terzo mandato per i sindaci e l’istituzione del consigliere supplente. La decisione, presa il 17 febbraio 2026, segna un passo avanti per la rappresentanza femminile nella politica locale, ma evidenzia le difficoltà nel trovare un accordo su temi fondamentali per la governance dei piccoli comuni. Un voto unanime, una riforma a metà.🔗 Leggi su Ameve.eu
Parità di genere negli enti locali, Saverino (Pd): "In Sicilia la legge è ignorata"In Sicilia, nonostante la legge sulla parità di genere negli enti locali, questa viene spesso ignorata.
Ars, il voto segreto azzoppa il ddl Enti locali: no al terzo mandato dei sindaci e al consigliere supplenteL’Assemblea regionale siciliana ha fermato il ddl Enti locali, perché alcuni deputati hanno scelto il voto segreto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Enti locali, Anci Sicilia all’Ars: Terzo mandato, permessi e parità di genere: approvare subito la riforma; Ars, sì alla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali: Con le amministrative di primavera obbligo effettivo; Scontro sulla riforma degli Enti Locali, né segreti né tradimenti: Grande Sicilia rivendica la paternità dello stop; DDL Enti Locali, ARS cerca accordi per quote rosa in giunta e terzo mandato ai sindaci.
Sicilia: l’Ars approva il Ddl Enti locali, passano quote rosa ma due norme vengono bocciate | DETTAGLICon 50 voti a favore l’Assemblea regionale siciliana ha approvato all’unanimità il disegno di legge sugli enti locali. Oggi, dopo il voto finale, delle 20 norme del testo ne restano poche tra le quali ... strettoweb.com
Ars, approvata la riforma degli enti locali ‘dimezzata’: in giunta almeno il 40% degli assessori donnaPALERMO (ITALPRESS) – Dopo un iter travagliato e la bocciatura in Aula di numerosi articoli, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la riforma degli enti locali. Tra le norme più rilevanti appro ... italpress.com
Acireale Social. . OK ARS AL DDL ENTI LOCALI, NORMA QUOTE DI GENERE COMUNI È LEGGE. Disco verde dell'Assemblea regionale siciliana al disegno di legge sugli Enti locali con all'interno la norma che introduce la soglia minima del 40% di rapprese facebook