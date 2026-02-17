Sicilia | enti locali riformati parità di genere in arrivo ma restano dubbi su sindaci e consigliere supplenti

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una riforma degli enti locali, causando un cambiamento nelle regole di rappresentanza di genere. La legge introduce quote rosa nelle giunte dei comuni più grandi, ma non affronta ancora i problemi relativi ai sindaci che vogliono candidarsi per un terzo mandato e alla figura del consigliere supplente. Un dettaglio concreto riguarda l’obbligo di rispettare una percentuale minima di donne nelle giunte, che potrebbe influenzare le future composizioni degli organi politici locali.

Parità di genere negli enti locali, Saverino (Pd): "In Sicilia la legge è ignorata"

Ars, il voto segreto azzoppa il ddl Enti locali: no al terzo mandato dei sindaci e al consigliere supplente

