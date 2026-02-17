Sicilia e Arizona a confronto | la luce preistorica della Gurfa dialoga con l’arte di Turrell ad Alia

La luce della Gurfa in Sicilia e le installazioni di James Turrell in Arizona si incontrano per la prima volta, creando un ponte tra due mondi lontani nel tempo e nello spazio. La mostra, allestita ad Alia, un piccolo borgo tra le colline palermitane, mette in mostra pezzi risalenti al 3000 a.C. e opere contemporanee, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra passato e presente. Un evento che intende unire le radici preistoriche della regione con le tendenze artistiche odierne.

Un Dialogo Millenario: La Sicilia Preistorica Incontra l'Arte Contemporanea ad Alia. Ad Alia, piccolo borgo nelle colline palermitane, una mostra inedita crea un ponte culturale tra la Sicilia del 3000 a.C. e l'arte contemporanea americana. Il museo civico locale ospita un confronto tra la Gurfa di Alia, un complesso rupestre preistorico, e il Roden Crater, l'ambiziosa opera dell'artista James Turrell nel deserto dell'Arizona, inaugurata il 17 febbraio 2026. La Gurfa di Alia: Un'Antica Camera per la Luce. La Gurfa di Alia rappresenta un esempio straordinario di architettura rupestre siciliana. Si tratta di un ambiente circolare di notevoli dimensioni, con un'altezza di circa sedici metri e un diametro di dodici. Dalla Sicilia preistorica al deserto dell'Arizona, archeologia e arte contemporanea a confronto al museo civico di AliaIl museo civico di Alia presenta una mostra permanente intitolata Al buio nel ventre della roccia per un anno: il vino conservato alla Gurfa torna alla luce per illuminare le grotte di Alia. Dalla Sicilia preistorica al deserto dell'Arizona, archeologia e arte contemporanea a confronto al museo civico di AliaLa mostra permanente Terra e Luce. Dalla Gurfa al Roden Crater costituisce un ideale ponte tra il sito rupestre del Palermitano (3000 a.C.), con le fotografie realizzate da Alessandro Belgiojoso, e ...