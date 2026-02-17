Sicilia Consigli Comunali al Lavoro | Via Libera alle Decisioni fino al Decreto Elezioni

Il governo regionale della Sicilia ha deciso di mantenere i Consigli Comunali in attività fino alle prossime elezioni, per evitare che le decisioni si blocchino. La causa sono le elezioni imminenti, che rendono difficile convocare nuove riunioni e approvare provvedimenti. Un esempio concreto è il Comune di Palermo, che ha già rinviato alcuni provvedimenti importanti in attesa del voto.

Sicilia, Consigli Comunali in Ordinaria Amministrazione Fino al Voto: Chiarimento Regionale Evita il Blocco delle Decisioni. I Consigli Comunali dei comuni siciliani, tra cui Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, manterranno pieni poteri decisionali fino alla pubblicazione del decreto che indicherà le date delle prossime elezioni amministrative. La conferma arriva da un parere dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, che ha risposto a una richiesta di chiarimenti del segretario comunale di Enna, Lucio Catania, in merito alla continuità operativa degli enti locali in una fase di transizione elettorale.