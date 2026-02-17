Sicilia che piace 2026 4 milioni dalla Regione per promuovere le eccellenze dell’Isola
La Regione rafforza il sostegno al sistema produttivo e lancia "Sicilia che piace 2026", il programma che mette a disposizione 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze dell’Isola. L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’assessorato delle Attività produttive, è rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione: dall’agroalimentare all’artigianato, dalla moda alla nautica, dall'oreficeria alle nuove tecnologie. Le iniziative finanziabili dovranno contribuire ad accrescere la notorietà e la riconoscibilità dei prodotti siciliani, favorendone la presenza sui mercati regionali, nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Messinatoday.it
