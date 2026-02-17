Sicilia-Australia | Mediterraneo Dream riscopre radici e storie di emigrazione a Melbourne

Sara Cappello e Fulvio Cama portano in Australia il progetto “Mediterraneo Dream” per raccontare le storie di emigrazione e le radici siciliane e calabresi. La causa di questa iniziativa è la volontà di riscoprire le tradizioni del Sud Italia attraverso musica e narrazione. La prima tappa del tour è Melbourne, dove il duo si esibirà dal 21 febbraio al 12 marzo, coinvolgendo il pubblico con canzoni e aneddoti legati alle storie di chi ha lasciato la Sicilia e la Calabria in cerca di una nuova vita.

Un Vento di Sicilia nell’Outback: “Mediterraneo Dream” Porta Musica e Storie a Melbourne. Un’immersione nelle tradizioni musicali e narrative del Sud Italia, con un su Sicilia e Calabria, è al centro di “Mediterraneo Dream”, il tour che Sara Cappello e Fulvio Cama porteranno in Australia, a partire dal 21 febbraio e fino al 12 marzo, con Melbourne come prima tappa. L’iniziativa celebra un legame storico e culturale profondo tra l’isola e la comunità australiana, alimentato dall’emigrazione e da un rinnovato interesse per le radici siciliane. Questo viaggio artistico mira a preservare e diffondere un patrimonio culturale immateriale prezioso, portando in scena miti, leggende e saperi ancestrali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Storie di emigrazione femminile al Premio “Italia Radici nel Mondo”Il Premio “Italia Radici nel Mondo” invita italiani e italiane residenti all’estero a condividere le proprie storie di emigrazione.

Le tradizioni e la cultura siciliana sbarcano in Australia, inizia Mediterraneo DreamPer celebrare le radici siciliane, Mediterraneo Dream si è inaugurato in Australia, portando le tradizioni dell’isola direttamente nel cuore di Sydney.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.