Si vedono le Alpi da Bologna | la magia di un evento eccezionale e durante le Olimpiadi Video

Le Alpi si vedono chiaramente da Bologna a causa delle intense nevicate che hanno coperto le montagne, creando uno spettacolo insolito e sorprendente per i residenti. In questa giornata di febbraio, il cielo limpido e l’aria fredda rendono possibile questa vista rara, anche durante le Olimpiadi. Molti cittadini si sono affacciati alle finestre o si sono avventurati all'aperto per ammirare il panorama, che di solito si perde oltre l'orizzonte. Un esempio di questa bellezza si può osservare anche da alcune terrazze della città, dove il contrasto tra il centro storico e le cime innevate è visibile a occhio nudo.

Bologna, 17 febbraio 2026 – La neve è ovunque in questo periodo di scorpacciata da Olimpiadi: in televisione, nei nostri discorsi e anche nei nostri cuori, grazie alle bellissime vittorie che stiamo festeggiando. Da Federica Brignone a Franesca Lollobrigida per arrivare al capolavoro di bronzo di Flora Tabanelli, la giovanissima freestyler che si allena sul Corno e vive nei boschi di Rocchetta Sandri, sul Cimone: le soddisfazioni non sembrano finire mai. Le Alpi innevate si vedono da Bologna: il video Le Olimpiadi di Cortina quasi a porta di mano . Ma questa giornata di sole (finalmente) regala anche a chi ha il tempo di arrampicarsi sui colli una visuale che sembra una fiaba: le Alpi imbiancate.