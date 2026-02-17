Si ribalta autoarticolato carico di 28 tonnellate di sale illeso l’autista

Un autoarticolato che trasportava 28 tonnellate di sale si è ribaltato sulla strada 439 a Lajatico, causando blocco temporaneo del traffico. L’incidente è avvenuto lunedì sera e ha coinvolto un camion che stava percorrendo la provinciale, ma fortunatamente l’autista è uscito illeso. La carreggiata si è riempita di sale e mezzi di soccorso sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

Lajatico (Pisa), 17 febbraio 2026 – Spettacolare incidente stradale sulla strada 439 a Lajatico nella serata di lunedì 16 febbraio. A ribaltarsi un autoarticolato carico di 28 tonnellate di sale, poco dopo le 19. Ancora da accertare le cause dell'incidente; fortunatamente il conducente non è rimasto ferito, anzi: è uscito da solo dalla cabina di guida all'arrivo dei soccorsi. Il 118 ha preso in carico il camionista per sicurezza, ma era illeso. I vigili del fuoco di Pisa hanno messo in sicurezza il veicolo e gestito la viabilità fino all'arrivo dei carabinieri di Terricciola. L'intervento è durato circa due ore; saranno addetti specializzati di una ditta privata a occuparsi della rimozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si ribalta autoarticolato carico di 28 tonnellate di sale, illeso l'autista