Si lascia con l' ex e si appropria degli arredi comprati per il matrimonio | condannato imprenditore

L’imprenditore di Grotte, C., ha ricevuto una condanna dopo aver lasciato la ex e aver preso con sé gli arredi acquistati per il matrimonio. Il giudice Andrea Terranova ha inflitto un anno e otto mesi di carcere e una multa di 600 euro. Durante il processo, si è scoperto che l’uomo aveva portato via mobili e oggetti dal loro appartamento poco dopo la rottura.

Un anno e otto mesi di reclusione, ma anche il pagamento di 600 euro di multa. Questa la sentenza, pronunciata dal giudice Andrea Terranova del tribunale di Agrigento, a carico di un imprenditore di Grotte, C. A., per il reato di appropriazione indebita. Il fatto risale al 2021 quando, una.